Ministra da Saúde assume que hospitais da Grande Lisboa ultrapassaram limites de ocupação

Nos hospitais da região de Lisboa, a pressão não abranda. A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que estão a ultrapassar a capacidade máxima.

Esta segunda feira de manhã, no Hospital Amadora-Sintra, 326 pessoas estavam internadas com covid-19, 29 em cuidados intensivos. É o hospital com mais doentes covid internados na região de Lisboa.

Em 24 horas, foram abertas mais 60 camas. Há agora 300 disponiveis em enfermaria covid, quando o pior cenário previsto no plano de contingência apontava para 120. Desde terça feira, foram transferidos mais de 50 doentes para vários hospitais do pais.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o número de internados aumentou todos os dias na ultima semana. Há agora 275 no total, 22 em cuidados intensivos.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, o número também tem subido. Este domingo, o hospital alertava que a taxa de ocupação era superior a 300% e apelava à população que recorra sempre que possível aos centros de saude.

No Hospital de Santa Maria, e depois das filas de ambulâncias registadas na sexta-feira, a semana começou com 290 internados, 57 em UCI. Em duas semanas, o número de camas quase duplicou.

Também a resposta do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, foi reforçada para receber doentes do Serviço Nacional de Saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, acrescenta que o Governo está a trabalhar com grupos privados para assegurar mais camas.