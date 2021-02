Movimento na fronteira terrestre aumenta. Trânsito é sobretudo de mercadorias e trabalhadores

No segundo dia da reposição das fronteiras terrestres o movimento aumentou nos principais pontos de passagem permanente. O trânsito existente é sobretudo de pesados de mercadorias e de trabalhadores.

O Governo especificou que há oito pontos de passagem permanentes (24 horas por dia), cinco pontos de passagem autorizados nos dias úteis das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00. Os oitos pontos permanentes são em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim. Os cinco pontos de passagem nos dias úteis são Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos. Há ainda um ponto de passagem autorizado (Rio de Onor) às quartas-feiras e aos sábados das 10:00 às 12:00.

Viagens para o estrangeiro limitadas

Durante as próximas duas semanas, os portugueses só podem sair do país com justificação e com teste negativo à covid-19.

Esta segunda-feira, no aeroporto do Porto não havia muitos passageiros. Mas o contrário foi verificado em Lisboa onde a afluência foi elevada.

Houve ainda casos de portugueses que não conseguiram apanhar o voo, porque o resultado do teste PCR não estava traduzido na língua do país de destino.