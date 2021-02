Alunos do 3.º ciclo e secundário regressam ao ensino presencial nos Açores

Em quatro concelhos da ilha de São Miguel, nos Açores, os alunos do terceiro ciclo e secundário regressaram, esta segunda-feira, ao ensino presencial. Durante um mês, estes alunos estiveram em ensino à distância e o regresso à escola era esperado por todos.

Chegam às dezenas, mas sem aglomerados. Na maior escola dos Açores, cerca de dois mil alunos retomam as rotinas de segurança impostas pela pandemia no regresso às aulas. Depois de um mês de ensino à distância, os alunos do terceiro ciclo e secundário puderam voltar às carteiras. O ensino presencial é o que todos parecem preferir.

Na escola secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, já todos sabem o que podem ou não fazer e o regresso não implica grandes mudanças.

Enquanto no continente os alunos volta às aulas à distância, nos Açores a diminuição do número de novos casos de covid-19 permite que todos os níveis de ensino de quatro concelhos da ilha de São Miguel voltem a aprender na escola. Os concelhos de Ribeira Grande e Vila Franca do Campo vão manter o ensino à distância.