Portugal com mais 149 mortes e 2.854 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 148 mortes e 2.854 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.034 mortes e 781.223 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 113.450 casos, menos 4.912 em relação a quinta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 5.230 pessoas, menos 340 que no dia anterior - a maior descida do número de internamentos desde o início da pandemia - e 846 em cuidados intensivos, mais 10 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 149.651 contactos, menos 5.647 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 7.617 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 652.739 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 de hoje e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.

"É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 de sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas", lê-se no regulamento do Governo para o atual estado de emergência.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou as orientações para a realização de testes à covid-19, esta quarta-feira. Norma entra em vigor às 00:00 de dia 15 de fevereiro.

A DGS justifica a atualização pelo contexto epidemiológico atual, com novas variantes de SARS-CoV-2 e diminuição da incidência diária de casos de infeção, e pelo acompanhamento da "evidência científica" e das recomendações de especialistas nacionais e internacionais em relação ao combate à pandemia.

Os exames nacionais vão ser adiados devido às alterações no calendário escolar, anunciou esta sexta-feira o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa entrevista à Rádio Renascença.

A primeira fase vai realizar-se em julho e a segunda fase em setembro. No anterior calendário, as provas estavam marcadas para junho e julho, respectivamente.

Quanto a provas de aferição, dirigidas aos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos, previstas para decorrer entre os dias 03 a 11 de maio, estão canceladas as do 2.º ano.

Mais de 2,3 milhões de mortos e mais de 107,7 milhões de infeções no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos,2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107.706.980 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

