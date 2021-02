Mais 111 mortes e 1.502 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista esta terça-feira mais 111 mortes e 1.502 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.522 óbitos e 788.561 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 95.320 casos, menos 7.474 em relação a segunda-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 4.482 pessoas, menos 350 que no dia anterior, e 752 em cuidados intensivos, menos 32 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 123.180 contactos, menos 8.341 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 8.865 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 677.719 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 16 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções, mantendo-se, nos últimos dias, uma consistente descida do número de novos infetados.

Dados por região

Das 111 mortes registadas nas últimas 24 horas, 59 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 20 na região Norte, outras 20 na região Centro, dez no Alentejo e duas na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 610 novas infeções, contabilizando-se até agora 296.820 casos e 6.394 mortes.

A região Norte tem hoje 406 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 322.511 casos de infeção e 5.070 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 300 casos, acumulando-se 112.694 infeções e 2.765 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 65 casos, totalizando 27.852 infeções e 898 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 70 novos casos, somando 19.472 infeções e 308 mortos.

A Madeira registou 46 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.540 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores registou apenas um novo caso nas últimas 24 horas e notificados no total 3.672 casos de infeção e 28 mortos.

Género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 356.401 homens e 431.895 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 265 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.097 eram homens e 7.425 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 15.522 mortes, 10.347 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.235 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.343 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Foram detetadas falhas e incumprimentos às regras para evitar contágios de covid-19 no hospital pediátrico D.ª Estefânia, em Lisboa. Depois da inspeção, a administração explica que o edifício não está estruturalmente preparado para enfrentar uma pandemia desta dimensão.

A queixa partiu de uma enfermeira do hospital. A profissional de uma das mais importantes unidades de saúde pediátrica nacional enviou, em maio passado, um e-mail com as situações que não lhe pareceriam conformes.

O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos diz que as notícias sobre a descida dos números da pandemia covid-19 são apenas uma oportunidade para planear o futuro não cometendo erros do passado.

O desconfinamento, por exemplo, não pode ser total e as medidas restritivas têm de ser tomadas por regiões e não por concelhos.

Numa altura em que os números estão a diminuir, os hospitais ainda não podem aliviar a pressão.

O coordenador do Serviço de Pneumologia de Cascais diz que devia ter havido mais preparação para lidar com a terceira vaga.

Com o país a deixar lentamente a pior fase da pandemia, os especialistas consideram que a fadiga de uma terceira vaga tem de ser combatida com respostas e uma comunicação mais eficaz.

Uma nova variante do novo coronavírus com mutações foi detetada no Reino Unido e outros 9 países, revela o jornal The Guardian.

A variante B1525 consta do relatório de investigadores da Universidade de Edimburgo que a detetaram durante a sequenciação do genoma do vírus em 10 países, incluindo Dinamarca, EUA e Austrália. Até ao momento encontraram 32 casos no Reino Unido. As primeiras sequenciações datavam de dezembro e surgiram no Reino Unido e na Nigéria.

Os cientistas dizem que a variante tem semelhanças no seu código genético com a variante de Kent, a variante B117, e contém uma série de mutações que os preocupa, incluindo a mutação E484K da proteína spike - uma proteína na parte exterior do vírus que tem um papel importante em ajudar o vírus a entrar nas células.

Esta mutação E484K está presente nas variantes que surgiram na África do Sul e no Brasil e acredita-se que ajude o vírus a evitar anticorpos neutralizantes.

As novas variantes que estão a circular preocupam as autoridades de saúde que avisam os países que, apesar da vacinação, aliviar as medidas de confinamento pode comprometer os esforços.

Em Portugal, o Instituto Ricardo Jorge ainda não detetou a chamada variante brasileira. Mas há quatro casos da sul-africana, confirmados na SIC pelo investigador João Paulo Gomes. A variante sul-africana é que tem revelado maior resistência aos anticorpos.

Mais de 2,4 milhões de mortos e mais de 108,7 milhões de infeções no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

