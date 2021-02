Covid-19. Regras devem manter-se inalteradas até 16 de março

O Conselho de Ministros esteve reunido esta quinta-feira para discutir as medidas que irão concretizar o 12.º estado de emergência, mas com António Costa a ter de presidir ao Conselho Europeu durante a tarde, a reunião foi interrompida e as decisões serão conhecidas esta sexta-feira.

Ao que a SIC apurou, não haverá alterações substanciais às regras em vigor. Ou seja, durante os próximos 15 dias, mantém-se o dever geral de recolhimento domiciliário, as escolas permanecem encerradas, assim como a generalidade do comércio, e continua a proibição de deslocação entre concelhos ao fim de semana.

Mas com o desconfinamento em vista, é de esperar que o Governo aprove já esta sexta-feira os critérios para um plano robusto de testagem em setores-chave que permita, nomeadamente, começar a preparar a reabertura das escolas.