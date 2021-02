Viagens na UE sem quarentena. Costa avança que líderes europeus preparam "certificado verde"

O primeiro-ministro, António Costa, explicou esta sexta-feira, no final da reunião de líderes europeus, que a Comissão Europeia está a preparar um documento que assegure condições de circulação na União Europeia sem ser preciso fazer quarentena. Adiantou também que há uma "preocupação generalizada" entre os estados-membros em relação à pandemia.

O documento, que Bruxelas chamou de "certificado verde" e espera ter disponível até ao verão, vai ser baseado em três critérios: infeção anterior, vacinação contra a covid-19 e um teste negativo no momento da viagem. Vai ser comum a toda a União Europeia e é de "reconhecimento mútuo", disse o primeiro-ministro.

António Costa salientou que, nos próximos meses em que vai ser preparado, é fundamental que a Comissão Europeia tenha informação científica consolidada sobre o grau de imunização das vacinas e de posterior infeção.

Esforços para uma vacinação mais rápida

No final de duas cimeiras virtuais de líderes da União Europeia, os 27 estados-membros assumiram como grande prioridade acelerar a produção de vacinas e a vacinação contra a covid-19.

António Costa apontou que Portugal já comunicou a Bruxelas "as capacidades diversas" da indústria farmacêutica portuguesa "para poderem colaborar nas diferentes fases de produção de uma vacina".

"Esperamos e temos a certeza de que a nossa indústria dará o seu melhor para poder colaborar neste esforço coletivo", afirmou.

O primeiro-ministro contou que na reunião houve uma "preocupação generalizada" e uma troca de impressões "muito construtiva" com a Comissão Europeia.

Do encontro virtual saiu a garantia de um apoio coletivo para aumentar a produção de vacinas e a rapidez no licenciamento por parte da Agência Europeia do Medicamento.

"É fundamental acelerar o processo de vacinação", disse António Costa, acrescentando que para isso é preciso um processo de licenciamento mais ágil e uma indústria com maior capacidade de produção.

Trabalho de equipa contra as novas variantes

No discurso depois da reunião com os líderes europeus, o primeiro-ministro disse que vai haver um esforço conjunto, "um trabalho de equipa" entre os estados-membros, para antecipar a deteção de novas variantes "para todos estarmos prevenidos".

"Há uma incubadora que a Comissão Europeia está a desenvolver em coordenação com a indústria farmacêutica para adaptarem as vacinas no mercado às variantes", disse.

Em atualização