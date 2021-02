Vacina da CureVac mostra eficácia contra as variantes britânica e sul-africana

A vacina da CureVac mostrou ser eficaz contra as variantes britânica e sul-africana do coronavírus, segundo os resultados dos testes preliminares com animais. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela empresa de biotecnologia alemã.

O responsável da CureVac disse, aos deputados europeus, que os resultados dos ensaios vão ser publicados em breve. A farmacêutica espera que a vacina contra a covid-19 seja aprovada pela União Europeia em junho.

Se isso se verificar, a vacina da CureVac irá contribuir para uma inoculação mais rápida da população europeia, uma vez que a empresa alemã planeia produzir 600 milhões de doses até 2022.