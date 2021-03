Portugal com mais 41 mortes e 979 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 41 mortes e 979 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.430 mortes e 806.626 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 64.797 casos, menos 996 em relação a ontem.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados em enfermaria 1.827 doentes, menos 170 do que ontem e 415 estão nos cuidados intensivos, menos 31 em relação a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 33.491 contactos, menos 3.368 relativamente ao dia anterior.

Os dados desta quarta-feira revelam ainda que mais 1.934 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 725.399 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 31 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Na entrevista desta terça-feira à SIC, a ministra da Saúde admitiu que a hipótese de incluir os professores e funcionários como prioritários no plano de vacinação "está a ser analisada, não só em Portugal como noutros países".

Mas não fechou a porta a outros funcionários de serviços essenciais. "Quando falamos de serviços essenciais poderá fazer sentido que os adultos que trabalham nesses locais tenham uma vacinação diferenciada", referiu.

A Sociedade Portuguesa de Pediatria defende a reabertura urgente das escolas especialmente o ensino pré-escolar e nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, chamando a atenção para as consequências do fecho no desenvolvimento das crianças.

Numa posição conjunta, a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP), a direção do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos e a Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, consideram urgente que os decisores equacionem a reabertura das escolas e a integração das crianças em atividades adequadas às suas reais necessidades.

A Ordem dos Médicos defende a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 a pessoas com mais de 65 anos. Diz também ver benefícios no alargamento do intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer.



Em comunicado enviado às redações, a Ordem diz entender que "existem dados suficientemente robustos para que a vacina do laboratório farmacêutico AstraZeneca seja alargada aos maiores de 65 anos".

Portugal tem desaconselhado esta vacina aos mais velhos a menos que seja a única opção disponível.

Outros países que tinham a mesma opinião já acabaram por incluir a AstraZeneca nos planos de vacinação para os idosos, como são os casos da Alemanha ou da França.

No entanto, o Canadá desaconselha esta vacina a maiores de 65 anos.

Mais de 2,5 milhões de mortos e quase 115 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114.713.590 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, a Índia e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

