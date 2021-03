Covid-19. Há menos 30% de portugueses em confinamento do que em 2020

Os especialistas afirmam que há menos 30% de portugueses em confinamento em comparação com o ano passado. De acordo com a Escola Nacional de Saúde Pública, houve uma mudança significativa no comportamento da população.

A fadiga pandémica, a normalização da crise sanitária e uma menor perceção do risco estão entre os principais motivos para os portugueses saírem mais à rua.

O estudo mostra também que os portugueses saíram mais à rua em fevereiro do que em Janeiro, altura em que o segundo confinamento foi decretado pelo Governo.

Portugueses estão a sair mais de casa e a percorrer distâncias maiores

Nunca, em nenhum confinamento, os portugueses saíram tanto de casa como agora. Sexta-feira bateu todos os recordes com um índice de mobilidade correspondente a 83% quando comparada com a que existia antes da covid-19.

As contas são da consultora PSE, especialista em mobilidade.

Acrescenta ainda que os portugueses estão a percorrer distâncias mais longas. Na sexta-feira, quase 40% da população percorreu mais de 10 quilómetros.