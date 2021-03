"Não há razão para não utilizar a vacina da AstraZeneca", garante a OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje que não há razão para que a vacina da Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 não seja administrada, após a suspensão da sua utilização em vários países.

"Devemos continuar a utilizar a vacina da AstraZeneca. Não há qualquer razão para não a utilizar", declarou uma porta-voz da OMS, Margaret Harris, numa conferência de imprensa esta sexta-feira em Genebra.

Vários países têm suspendido a utilização desta vacina:

Outros garantem que a vacina é segura e mantêm a sua administração:

Receios de um aumento de risco de coagulação sanguínea

Vários países suspenderam a administração da vacina do laboratório anglo-sueco. Contudo, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) afirmou na quinta-feira que não existem provas, até ao momento, de um aumento de risco de coagulação sanguínea em pessoas vacinadas contra a covid-19.

Ainda assim, o regulador europeu afirmou que entende a decisão de suspender o uso da vacina como "uma precaução" e frisou que o comité de avaliação de risco em matérias de vigilância farmacológica continua a analisar casos de forte coagulação sanguínea "reportados em associação temporal com a vacina".

Vacinas contra a covid-19: as que estão a ser usadas e as que estão a caminho

Até ao final de fevereiro de 2021 havia um total de 69 vacinas - compreendendo as que estão já em utilização e as que estão em ensaios clínicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há ainda 181 ainda em desenvolvimento no estádio pré-clínico, ou seja, ainda não foram testadas em seres humanos.

Mais de 2,6 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas dos 812.575 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis