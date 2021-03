A União Europeia admite que não está a ser fácil conversar com a Astrazeneca e não aceita as falhas na entregas de doses.

O vice-presidente da Comissão diz que não sobra outra alternativa além da via legal, e que vão ser elaboradas novas alterações ao mecanismo de transparência da exportação de vacinas da Europa.

Já Agência Europeia do Medicamento revelou que vai enviar delegações à Rússia para inspecionar as fábricas que estão a produzir a Sputnik, cujo processo está em avaliação no regulador europeu. A EMA admitiu estar em conversações com a Sinopharm para eventual avaliação desta que é uma das vacinas estatais chinesas contra a covid-19.