Vacinação contra a covid-19 chega aos locais mais remotos no Brasil

O estado do Amazonas, devastado em janeiro por uma brutal segunda vaga de infeções, com centenas de doentes a morrer por falta de oxigénio, regista uma queda acentuada dos óbitos. Os que sobreviveram à razia agradecem a chegada de vacinas.

Apesar do processo de vacinação estar a ser lento, está a ser feito um esforço para vacinar as populações vulneráveis, nos locais mais remotos.

Um estudo feito nos Estados Unidos conclui que só em abril podem morrer mais de 100 mil brasileiros com o novo coronavírus, com picos a ultrapassar os quatro mil óbitos a cada 24 horas.

O início do outono no hemisfério sul preocupa as autoridades de vários países latino-americanos.