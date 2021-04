Região espanhola de Castela e Leão suspende vacinação com AstraZeneca

A região espanhola de Castela e Leão, que faz fronteira com o nordeste de Portugal, decidiu suspender de forma cautelar a utilização da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca até à publicação do parecer da Agência Europeia de Medicamentos.

"Em aplicação do princípio da precaução", as autoridades sanitárias desta região "decidiram suspender a vacinação contra o Covid-19 com a vacina da AstraZeneca/Oxford University", anunciaram as autoridades sanitárias da região.

Em Espanha, as comunidades autónomas têm autonomia em questões de política de saúde.

"Esta medida de precaução foi tomada enquanto se aguarda a publicação do relatório (...) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que se reúne hoje", acrescentaram os responsáveis pelo setor da saúde desta região espanhola.

A EMA vai pronunciar-se hoje sobre a possível relação entre a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos, anunciou a organização.

A conferência de imprensa online está agendada para as 14:00 TMG (15:00 em Lisboa) e terá como tema "a conclusão do exame ao alerta" lançado sobre esta vacina em relação aos "casos de trombose", afirmou em comunicado o regulador europeu, com sede em Amesterdão.

Na segunda-feira, em declarações ao jornal italiano 'Il Messaggero', o responsável pela estratégia de vacinação da EMA, Marco Cavaleri, considerou "evidente" a ligação entre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e a ocorrência de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

Espanha já tinha suspendido a utilização da vacina da AstraZeneca em meados de março, assim como outros países, entre os quais Portugal, tendo retomado a sua aplicação alguns dias mais tarde, depois de a EMA ter dado luz verde, considerando que os benefícios da vacina continuavam a superar os riscos e que a sua utilização continuava a ser segura.

As autoridades sanitárias espanholas estão atualmente a administrar esta vacina a pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, e também a trabalhadores essenciais com mais de 65 anos que fazem parte da população ativa.

A Espanha vacinou até agora cerca de 6,1% (2,9 milhões) dos seus 47 milhões de habitantes com ambas as doses de uma das vacinas autorizadas e administrou mais de 9 milhões de doses no total.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.