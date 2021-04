Portugal com mais 2 mortes e 501 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 2 mortes e 501 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.933 mortes e 829.358 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 25.414 casos, menos 41 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 423 doentes, menos 24 do que na quarta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 109 doentes, menos 7.

Os dados indicam ainda que mais 542 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 787.011 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 19.046 contactos, mais 642 relativamente ao dia anterior.

O Governo deverá aprovar esta quinta-feira novas medidas para a terceira fase do plano de desconfinamento que, de acordo com o inicialmente previsto, incluem o regresso às aulas presenciais no ensino secundário e superior, a reabertura de restaurantes, pastelarias, lojas e centros comerciais.

As medidas irão traduzir "um justo equilíbrio" entre desconfinamento e restrições, ou mesmo de suspensão do processo de reabertura, nas zonas mais atingidas pela covid-19, declarou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no debate sobre a prorrogação do estado de emergência, na quarta-feira, no parlamento.

O plano de desconfinamento do executivo prevê quatro fases de reabertura - duas já avançaram em 15 de março e 5 de abril - , a próxima será na segunda-feira, 19 de abril, e a última em 3 de maio.

As medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

15.º ESTADO DE EMERGÊNCIA

Na segunda-feira, Portugal entra no seu o 15.º estado de emergência no contexto de pandemia de covid-19.

Nos termos da Constituição, o estado de emergência, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, não pode durar mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Quase 3 milhões de mortos por covid-19 em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.961.387 mortos no mundo, resultantes de mais de 137,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

