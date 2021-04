Longas filas na reabertura dos centros comerciais

A reabertura dos centros comerciais está a causar grandes filas à porta das principais lojas. Apesar das enchentes, os clientes dizem sentir-se seguros no regresso às compras. O momento foi de grande afluência no regresso às compras nos shoppings.

À excepção de 10 concelhos que não entraram na terceira fase de desconfinamento, em todos os outros municípios, os centros comerciais puderam reabrir com as devidas regras de proteção e com o número de pessoas por metros quadrados.