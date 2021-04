Restauração pede fim das limitações horárias já no sábado

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pede ao Governo que acabe com as limitações horárias na restauração já no sábado, antecipando uma medida que está prevista para a próxima segunda-feira, 3 de maio.

O setor da restauração justifica a antecipação do fim das limitações horárias com os factos de se celebrarem o Dia do Trabalhador no sábado e o Dia da Mãe no domingo.

Os restaurantes querem poder estar abertos até à hora de jantar, já no fim de semana, ao contrário do que tem acontecido, com o encerramento às 13:00.

O Estado de Emergência vai terminar esta sexta-feira e não será renovado.