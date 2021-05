Portugal com mais 2 mortes e 199 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 2 mortes e 199 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As duas mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.009 mortes e 842.381 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 22 181 casos, menos 94 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 246 doentes, mais 1 do que no domingo.

Nos cuidados intensivos estão 72 doentes, menos 4.

Os dados indicam ainda que mais 291 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 803.191 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 18.505 contactos, menos 303 relativamente ao dia anterior.



Índice de transmissibilidade e de incidência sobem

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu hoje para 1, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou duas décimas para 50,5.

A incidência nacional é de 50,5 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 47,5 casos/mil habitantes.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na sexta-feira, indicavam um Rt de 0,95 e uma incidência de 50,3 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o Rt subiu de 0,95 para 0,99, sendo ainda registada uma descida de 48,1 para 47,5 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores -- o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 -- são os dois critérios definidos pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento iniciado a 15 de março.

Dados por região

O boletim refere que a região Norte tem hoje 59 novas infeções por SARS-CoV-2 e uma morte com covid-19, totalizando 338.401 casos de infeção e 5.3350 mortes desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 90 casos de infeção, contabilizando-se até agora 318.123 casos e 7.209 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 20 casos, acumulando-se 119.291 infeções e 3.018 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais cinco casos, totalizando 29.982 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados mais nove casos, acumulando-se 22.025 infeções e 362 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou oito novos casos, contabilizando 9.501 infeções e 68 mortes devido à covid-19, desde março de 2020.

Os Açores têm hoje oito novos casos e contabilizam 5.058 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 459.529 mulheres e 382.501 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 351 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.935 eram homens e 8.074 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Nova etapa de desconfinamento no Reino Unido: mais de 5 mil turistas britânicos chegam esta segunda-feira ao Algarve

O Reino Unido inicia hoje uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, permitem a entrada a britânicos.

O facto de Portugal ser um dos poucos destinos de praia na lista, a qual deixou de fora países populares como Espanha, Grécia e Turquia, levou a um número elevado de procura e reservas.

A presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens alertou que a pandemia de covid-19 agravou a situação dos mais novos, adiantando terem sido recebidas num ano 2.702 comunicações de situações "graves ou muito graves".

No total, 2.702 comunicações foram encaminhadas para as comissões de proteção locais, que configuram "situações graves ou muito graves".

Os testes preliminares da vacina contra a covid-19 da francesa Sanofi e da britânica GlaxoSmithKline demonstraram eficácia na fase 2 dos ensaios clínicos com voluntários adultos.

Após as duas doses da vacina, os testes realizados nos voluntários mostram anticorpos na mesma linha das pessoas que recuperaram da doença, entre 95% a 100% dos casos

Em participantes que já tiveram a doença, uma única dose da vacina produziu altas concentrações de anticorpos neutralizantes, “o que sublinha o forte potencial para o desenvolvimento para vacinação de reforço”, diz a Sanofi.

Mais de 3,3 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.371.695 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

