Covid-19. Estados Unidos querem nova investigação à origem do vírus

As estratégias de combate ao vírus são diferentes nos diferentes países do mundo. Há decisores políticos que ignoram a doença e outros que pedem uma nova investigação à origem do SARS-CoV-2.

Sem mencionar a China, a nova administração norte-americana apresentou razões para considerar imperativa uma nova investigação ao chamado caso zero do vírus que causa a covid-19. Os Estados Unidos apostam na vacinação e têm das campanhas mais avançadas do mundo. Mas a administração Biden está também preocupada com o desenvolvimento de tratamentos adequados para a doença.

Do outro lado do mundo, a Índia está quase nos 27 milhões de infetados, desde o início da pandemia. Há 2,5 milhões de casos ativos neste momento e a mortalidade é uma das mais altas do mundo. Nas últimas 24 horas, pela primeira vez numa semana, o número de novos casos ficou abaixo dos 200 mil.

No Nepal há um caso estranho: uma das rampas de início da subida para o tão desejado Evereste tem visto as expedições dos últimos dias canceladas. O responsável pela empresa turística fala em 100 casos confirmados, mas o Governo nepalês nega qualquer surto de covid-19.

As inscrições para escalar o Evereste são uma importante fonte de receitas para o Nepal. O Governo do país quer retomar esta atividade turística que foi suspensa durante meses por causa da pandemia, no final do ano passado.