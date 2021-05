Turismo em Lisboa ainda longe do normal

A partir desta segunda-feira, os turistas do Chipre, da Lituânia e da Suécia passam a estar na lista verde portuguesa. Ou seja, não precisam de cumprir quarentena à chegada ao país.

As restrições já tinham sido levantadas a quem viaja do Reino Unido, de países da União Europeia ou do espaço Schengen.

O setor do turismo espera começar agora a recuperar das quebras provocadas pela pandemia. Mas, por enquanto, em Lisboa, a situação ainda está muito longe do normal.