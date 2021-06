Covid-19. Bom tempo provoca enchente nas praias de Cascais

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais infetados pelo novo coronavírus. Cascais é um dos concelhos em alerta, no entanto as praias da linha estiveram cheias na tarde deste sábado.

A imagem não engana: praia cheia em Cascais. E se duvidas houvesse, a bandeira que informa a lotação do areal passou à cor vermelha, que indica ocupação plena.

Com o início da época balnear nem tudo parece estar bem esclarecido e, por vezes, as tecnologias não ajudam. As praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril encheram este sábado.

Cascais é um dos dez concelhos do país em alerta e, por isso, corre o risco de não avançar no desconfinamento na próxima avaliação.