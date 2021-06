Portugal continental regista 306 surtos de covid-19, mais de metade em Lisboa e Vale do Tejo

Na última semana aumentaram os surtos de covid-19 em Portugal continental. São agora 306 e, destes, mais de metade estão na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em sete dias o país registou mais 65 surtos de covid-19. Eram 241 no dia 14 de junho. Passaram a 306 esta terça-feira. Só na região de Lisboa e Vale do Tejo há 203 surtos ativos. Na região Norte são 49. No algarve 26, no Alentejo 16 e na região Centro são 12.

De acordo com os dados enviados à SIC pela Direção Geral da saúde, 116 surtos ativos são em estabelecimentos de educação e ensino dos setores público e privado. Estes surtos correspondem a mais de 600 casos de covid.

Existem também dois surtos ativos em instituições de saúde e seis em lares de idosos.

Para a DGS, estes números contrastam drasticamente com os de fevereiro, altura em que chegaram a existir mais de 900 surtos de covid-19.

Perante estes números e o agravamento da situação epidemiológica, a Ordem dos Médicos volta a insistir na necessidade de adotar medidas que travem a progressão da pandemia, como alargar a vacinação a toda a população adulta em regime de autoagendamento e fazer mais testes de diagnóstico, abrir centros de vacinação nos hospitais aos fins de semana, reformular a matriz de risco e implementar critérios claros e uniformes no controlo de fronteiras.