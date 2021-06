Covid-19. Lisboetas anteciparam saída da Área Metropolitana para evitar as restrições

Mais de um milhão de pessoas saíram da Área Metropolitana de Lisboa (AML) na última semana. Uma consultora que analisa a mobilidade dos portugueses diz que houve uma antecipação das deslocações que permitiu às pessoas contornarem as restrições de circulação impostas no fim de semana.

Entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda não foi possível sair nem entrar na AML sem justificação. Mesmo assim, houve quem tivesse conseguido passar. De acordo com um estudo da PSE, houve um fenómeno de antecipação das deslocações.

Isso significa que as saídas dos residentes da Grande Lisboa, que habitualmente se verificam ao fim de semana, aconteceram mais cedo para evitar as restrições. Em sentido contrário, houve uma quebra na entrada na AML.

Apesar do aumento do número de novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, não houve contenção nas saídas à rua. A percentagem de mobilidade dos lisboetas manteve-se alta e é justificada pelo bom tempo que se fez sentir durante o fim de semana.