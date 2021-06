Pico da 4.ª vaga em Portugal pode acontecer no fim de julho ou início de agosto

Mais de 2.300 infeções nas últimas 24 horas não deixam dúvidas aos especialistas: que dizem que Portugal já entrou na quarta vaga.

O país já está na quarta vaga, distribuída de forma desigual pelas regiões.

A variante Delta avança a ritmos diferentes dificultando a vida aos matemáticos porque os rastreios e os testes em massa não são tão eficazes, perde-se a capacidade de isolar e travar cadeias de transmissão e afirmar com rigor quando será o pico. No entanto, apontam para final de julho ou início de agosto.

O número de internamentos está a subir a um ritmo superior ao que previam os especialistas e o verão traz mais comportamentos de riscos.

No Algarve, onde um maior número de pessoas se concentra nesta época do ano, o aumento de casos de covid-19 preocupa as autoridades de saúde.

Esta quarta-feira, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve contabiliza 61 internados, 12 dos quais em cuidados intensivos.

Os especialistas já não têm dúvidas: a variante delta é mais contagiosa e já se faz sentir quase em todo o país.

