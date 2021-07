Chega diz que medidas de confinamento são insustentáveis 

André Ventura considera insustentáveis as medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo, após o Conselho de Ministros.

O Chega promoveu esta quinta-feira uma manifestação com cerca de 100 pessoas, junto à residência oficial do primeiro-ministro, contra as medidas.

Em conferência de imprensa, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que nos concelhos de risco elevado ou muito elevado passará a existir uma limitação da circulação na via pública "a partir das 23:00 e até às 05:00".