Agravamento da pandemia. Número de casos de covid-19 está a aumentar no Grande Porto

A ministra da Saúde avisa que o país pode chegar aos 4 mil casos diários dentro de duas semanas. Os especialistas já tinham alertado para a tendência de duplicação de casos a cada 12 dias.

As estimativas de que fala a ministra da Saúde são até meados de julho: a manter-se o ritmo, o número de casos positivos vai duplicar em duas semanas.

Na passada quinta-feira, o investigador Carlos Antunes tinha alertado, numa audição no Parlamento, para a tendência de crescimento do número de casos, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. Hoje chama a atenção para o Grande Porto.

A vacinação ajuda, diz Carlos Antunes, mas vai ser preciso inocular 85% da população para se criarem condições para deixar de ser uma pandemia.

Neste momento ainda só 38% dos portugueses têm a vacinação completa. E sabe-se agora que a variante Delta do vírus SARS-CoV-2 é responsável por perto de 90% dos casos de infeção em Portugal.

