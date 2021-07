Covid-19. Portugal poderá atingir pico da quarta vaga no início de agosto

O Presidente da República diz que as linhas da pandemia estão estáveis. No entanto, a previsão do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) é de que a incidência dispare até ao início de agosto, altura em que se atingirá o pico da quarta vaga de covid-19.

O número de novos infetados voltou a aumentar em Portugal, assim como o número de internados em cuidados intensivos. Apesar da subida, Marcelo Rebelo de Sousa avança que “há linhas estáveis”, seja no número de mortos, na pressão do SNS e no número de casos.

De acordo com o ECDC, a tendência é para piorar: a previsão é de que entre 2 e 8 de agosto, o país atinja 643 casos por 100 mil habitantes e alcance o pico da quarta vaga.

Esta projeção conta também com um aumento da mortalidade que poderá chegar aos 16 óbitos por cada milhão de habitantes na primeira semana de agosto.

Os alarmes soaram na maioria dos países da Europa, onde a variante Delta está já a circular há mais tempo. Na média da União Europeia, a incidência covid-19 deverá atingir em julho e agosto os 622 novos casos por 100 mil habitantes.