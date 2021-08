Surtos de covid-19 em lares de idosos fazem três mortos

Morreram três utentes em dois lares onde foram detetados surtos de covid-19. Em Proença-a-Nova 153 pessoas estão infetadas e há duas mortes a registar. Em Almodôvar também morreu um idoso e três estão internados no Hospital de Beja.

Todos os utentes foram vacinados no início do ano. Na maioria dos casos, os sintomas são ligeiros.

Há mais de mil idosos em lares por vacinar

Há mais de mil idosos e dos mil funcionários de lares por vacinar. Estes números são justificados pela existência de surtos de covid-19, uma situação que fez com que os idosos não recebessem a vacina na primeira fase – e pela constante entrada de novos profissionais.

Em unidades de cuidados intensivos estão internadas quase duas centenas de pessoas, muitas que ainda não iniciaram o processo de vacinação ou ainda só tomaram uma dose. Acima dos 80 anos, o risco de ser hospitalizado é quase três vezes menor em quem tem a vacina completa há pelo menos duas semanas.

Só nos lares, entre idosos e funcionários, há 829 infetados. A maior parte está vacinada e apresenta poucos ou nenhuns sintomas.

Governo avança com estudo serológico para avaliar imunidade de utentes e funcionários de lares

O Governo vai promover a realização de um estudo serológico a cinco mil funcionários e utentes de lares de idosos, para aumentar o conhecimento científico sobre a duração dos efeitos da vacina nesta população, foi anunciado.

O estudo será conduzido "ainda em agosto" nas regiões do Alentejo e Algarve e terá "participação voluntária", indica comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O objetivo, explica o ministério, é aumentar o conhecimento científico atual sobre a duração dos efeitos da vacina na população idosa, analisando a imunidade nos idosos mais vulneráveis que já foram vacinados, comparando-a com a dos funcionários vacinados na mesma altura.