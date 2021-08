Gouveia e Melo com segurança pessoal da PSP após incidentes com negacionistas

Um agente da PSP à civil passou a acompanhar, há cerca de uma semana, o vice-almirante Gouveia e Melo em todas as deslocações.

A decisão foi tomada com base numa avaliação feita pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS), após os incidentes com negacionistas às portas do centro de vacinação de Odivelas.

O SIS faz periodicamente relatórios para avaliar os riscos associados a altas entidades e o vice-almirante Gouveia e Melo passou a fazer parte da lista desde que tomou posse como coordenador da task force.

Nos últimos meses vários relatórios foram elaborados, mas só o último levou a uma proposta de segurança pessoal.

Fontes da task force explicam que o agente da PSP limita-se a acompanhar o vice-almirante nas saídas em trabalho. Acrescentando que, apesar do treino a que é sujeito um militar para lidar com situações de conflito, a gestão da segurança na rua, em conflitos que envolvem civis, cabe às forças de segurança.

