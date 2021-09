Portugal está a chegar ao limite da população que pode ou quer ser vacinada contra a covid-19, afirma em entrevista à agência Lusa o coordenador da task-force, vice-almirante Gouveia e Melo.

O processo está "mesmo já no fim, tirando as crianças dos 0 aos 12 anos, que são entre 11% e 12% [da população] , e havendo 3% a 4% de pessoas que recusam a vacina", diz. Isso significa que não teremos muito mais população para vacinar", referiu o militar.

No final deste mês 85% dos portugueses deverão ter o esquema vacinal completo. É este o prazo apontado pelo coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 . Portugal está assim cada vez mais perto de concluir o processo de vacinação.

Henrique Gouveia e Mela garante que só deixa a farda quando vencer a "guerra" e manifestou-se contra a "sobrevacinação" de populações já vacinadas.

"Vou despir este camuflado quando sentir que de alguma forma ganhámos a guerra, ou pelo menos não a conseguimos fazer melhor. Em princípio será quando se atingir os 85% das segundas doses."

Gouveia e Melo considerou, no entanto, que não faz sentido "sobrevacinar" populações já vacinadas, deixando outras à mercê do vírus, nomeadamente noutras zonas do globo.

O vice-almirante assinalou o "aspeto prático": "Não é uma boa estratégia deixar zonas muito desprotegidas, onde o vírus se vai mutar naturalmente (...) e não é combatido".

Do ponto de vista pessoal, terminada a tarefa da vacinação, o vice-almirante disse tencionar tirar "três dias para descansar depois disto, só para desligar o ritmo" e regressar às funções que desempenhava.

