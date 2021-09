Covid-19. Meta dos 85% da população vacinada deverá ser atingida no fim do mês

Com o avanço do processo de vacinação contra a covid-19, vários centros começam a reduzir os horários de atendimento e preparam já o fecho. No final deste mês, 85% dos portugueses já deverão ter as duas doses da vacina.

Passaram dez meses desde que foi administrada a primeira vacina em Portugal. O fim do processo está cada vez mais próximo, garante o vice-almirante Gouveia e Melo, em entrevista à Agência Lusa.

E explica: a meta dos 85% dos portugueses com a vacinação completa deve ser atingida no final deste mês. As percentagem que faltam são preenchidas pelas crianças dos zero aos 12 anos - que representam entre 11 e 12 % da população - e pelos 3 a 4% de pessoas que recusam a vacina.

Nesta altura, 75% dos portugueses têm a vacinação completa e 85% já recebeu uma dose da vacina. O secretário de Estado de Saúde elogiou os resultados, durante uma visita ao centro de vacinação de Paredes. Diogo Serras Lopes disse que estes números contrariam os prognósticos pessimistas que se fizeram ouvir.

O coordenador do Plano de vacinação garante que só deixa a farda quando vencer a guerra. Gouveio e Melo assegura que há reserva de vacinas para uma terceira dose e defende que o Ministério da Saúde vai dar conta do processo de reforço da vacinação.

Vários municípios preparam-se agora para desativar os centros de vacinação. A administração da vacina vai passar para os centros de saúde.

