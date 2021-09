Ministros da Saúde do G20 reúnem-se para debater impactos da covid-19

Os ministros da Saúde do G20 estão reunidos, em Roma, para debater o impacto da covid-19 e as medidas de prevenção para futuras pandemias.

Em discussão estão também as formas de melhorar a articulação entre os países no combate, na prevenção de doenças e no desenvolvimento de vacinas, terapêuticas e diagnósticos.

No próximo mês, os ministros voltam a reunir-se, mas, desta vez, com os ministros das Finanças. O objetivo é abordar a questão do investimento financeiro que é necessário fazer na saúde mundial.