Covid-19: Portugal é sexto país da UE com menos novos casos e mortes diários

Portugal é o sexto país da União Europeia com o menor número de mortes e de novos casos diários de infeção por covid-19 por milhão de habitantes, segundo o site estatístico Our World in Data.

Portugal apresenta uma média diária de 140 casos, registando uma ligeira tendência de aumento no último mês como se verifica, aliás, na grande maioria dos países da União.

Em melhor situação epidemiológica estão apenas a Itália (123), Finlândia (120), Malta (82), Suécia (66) e Espanha (62).

Em novos casos, Portugal mantém-se abaixo da média europeia de 378 e bem longe dos países com mais novos casos diários de infeção por milhão de habitantes na última semana, uma lista liderada pela Eslovénia, com uma média de cerca de 1.500, quatro vezes superior à média registada há cerca de um mês e que era de 393.

Seguem-se a Croácia com 1.310 (era 325 há um mês), a Áustria com 1.030 (era 213), a Eslováquia com 1.080 (era 290), e a República Checa com 989 (era 105).

A média mundial de novos casos diários na última semana está em 62.

No resto do mundo, a Eslovénia é também o país com maior média, seguindo-se a Croácia, Áustria, Geórgia (1.120) e Eslováquia.

PORTUGAL EM SEXTO NA UE COM MENOR NÚMERO DE MORTES

Em termos de mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes na última semana, Portugal é também o sexto entre os 27 Estados-membros com o menor número de mortes, com uma média de 0,76 óbitos.

Seguem-se a Finlândia (0,72), Espanha (0,52), França (0,5), Suécia (0,35) e Malta (zero).

Na ponta oposta, a lista de países com maior número de mortes diárias é liderada pela Bulgária (24,96), onde a média quase duplicou desde há um mês (era 12,57). Segue-se a Letónia (20,13), Roménia (17,28), Croácia (13,34) e Lituânia (10,94).

A média europeia deste indicador é 3,3 e a mundial é 0,92.

No resto do mundo, entre os países com mais de um milhão de habitantes, a Bulgária está também aqui com uma média maior, seguida da Letónia, Geórgia (19,38), Roménia e Arménia (16,65).

A covid-19 provocou pelo menos 5.094.101 mortes em todo o mundo, entre 252.864.960 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.257 pessoas e foram contabilizados 1.107.488 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

