Quinta vaga de covid-19: Portugal com medidas de restrição de novo no horizonte

O número de casos diários de covid-19 está a subir desde o início do mês de novembro. Há especialistas que dizem que Portugal já entrou numa quinta vaga e, por isso, pedem que o processo de vacinação seja mais rápido. O Governo prepara-se para convocar uma nova reunião para definir as medidas a aplicar no Natal.

Espera-se que esta quinta vaga seja diferente das anteriores no número de internados e de mortes. O reforço da vacina contra a covid-19, que decorre em simultâneo com a da gripe, é uma das forma de prevenir a doença grave, mas os especialistas defendem que o processo devia ser mais rápido.

Nos últimos seis dias têm sido registados mais de mil novos casos diários. Com a incidência a aumentar, o regresso de restrições começa a ser equacionado e o Governo já se prepara para marcar uma nova reunião no Infarmed, de onde deverão sair as diretrizes para a época de Natal.

A afluência aos hospitais e centros de saúde está a aumentar. À subida de doentes covid-19 – que registou este domingo o número mais alto de internamentos desde 20 de setembro – juntam-se os doentes com gripe ou outras doenças respiratórias.