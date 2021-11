Terceira dose da vacina contra a covid-19 poderá ser antecipada

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deverá dar indicação para se encurtar os prazos de administração da terceira dose da vacina contra a covid-19, nomeadamente se as doses anteriores tiverem sido vacinas de vetor viral - da AstraZeneca ou da Janssen.

O jornal Público avança hoje que a EMA tem estudos que apontam para esta conclusão que em breve deverá ser tornada pública.

A EMA tem marcada para amanhã, quinta-feira, a conferência de imprensa regular sobre a covid-19 que pode ser acompanhada na página da instituição europeia.

Até agora a recomendação aponta para que a dose de reforço seja administrada 6 meses depois da 2ª dose.

Esta atualização pode permitir vacinar já mais 800 mil portugueses com mais 65 anos que, perante os prazo a atuais só iriam ser vacinados no próximo ano.

