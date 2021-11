Covid-19: ministra da Saúde diz que vamos entrar numa fase difícil

Numa visita ao IPO de Coimbra, a ministra da Saúde diz que as novas medidas para conter a pandemia foram feitas para afetar o menos possível a vida dos portugueses. Marta Temido sublinha que a próxima fase será difícil.

"Procurámos tomar medidas que, afetando o menos possível a vida e a normalidade de todos, pudessem ter o efeito pretendido de aumento da perceção do risco e incentivo às medidas não farmacológicas de controlo da transmissão", disse a governante.

Segundo Marta Temido, as medidas adicionais tomadas pelo Governo relativas a viagens e disponibilização de meios "são essenciais também" para o controlo da transmissão da doença.

O Governo anunciou na quinta-feira novas medidas para responder ao agravamento da pandemia de coid-19 em Portugal, com o regresso da obrigatoriedade do uso de máscara, o reforço da testagem e uma semana de contenção no início de janeiro.

SAIBA MAIS