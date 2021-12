Encerramento dos serviços no Hospital Garcia de Orta demonstra "falta de planeamento do SNS"

A Ordem dos Médicos e o Sindicato criticam o encerramento da urgência pediátrica e o serviço de consultas externas de pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e dizem que faltam regras claras e gerais. Os serviços estão encerrados durante duas semanas, porque o médico clínico do Belenenses SAD está infetado com a nova variante Ómicron, da covid-19.

António Costa defende que o encerramento destes serviços foi uma medida preventiva.

A Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos afirmam que é um exemplo de falta de planeamento do Serviço Nacional de Saúde.

O médico esteve em contacto direto com 28 profissionais de saúde e 47 utentes entre crianças e acompanhantes.

As autoridades de saúde admitem que os serviços encerrados poderão reabrir mais cedo, ao fim de 10 dias se os profissionais de saúde testarem negativo.

O serviço noturno de urgência pediátrica esteve quase dois anos encerrado por falta de médicos.

Durante o período de encerramento, os utentes serão reencaminhados para o ACES Almada Seixal e os hospitais Dona Estefânia, Santa Maria e São Francisco Xavier.

