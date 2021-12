Os certificados digitais de vacinação emitidos em Angola são reconhecidos e válidos em Portugal e em todos os países do mundo, disse esta sexta-feira o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado.

"Ainda não há um certificado internacional aprovado pela OMS [Organização Mundial de Sáude], mas os nossos cartões de vacina com as duas doses são suficientes para usar em qualquer parte , não há restrições", disse Furtado, também coordenador da comissão multissetorial de prevenção e combate à covid-19, após uma reunião em Luanda.

O ministro comentava assim informações que circularam nas redes sociais dando conta de cidadãos angolanos cujos certificados digitais teriam sido rejeitados em Portugal, sublinhando que não são verdadeiras.

"As vacinas são válidas, os certificados são válidos, as vacinas que estamos a tomar são as vacinas que se estão a tomar na Europa também. Até a Sputnik tomaram também na Europa", declarou Furtado, reconhecendo, no entanto, que "há um problema com a certificação" da vacina russa, a nível internacional, que as autoridades angolanas estão a tentar ultrapassar.