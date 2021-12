Covid-19: Estados brasileiros cancelam festas de Ano Novo

Com receio da disseminação da nova variante Ómicron do novo coronavírus, mais de 21 capitais decidiram cancelar as festas públicas de fim de ano no Brasil.

Rio de Janeiro espera uma ocupação de quase 80% nos hóteis e muita expectativa para a festa que teve de ser cancelada no ano passado. A passagem de ano continua a ser organizada em Copacabana, mas sob várias incertezas.

Por enquanto, não há registos da Ómicron na cidade e as autoridades estão confiantes nos indicadores que apontam para a redução no número de casos e mortes.

No Rio de Janeiro passou a ser exigido o comprovativo de vacina contra a covid-19 para entrar em vários tipos de estabelecimentos. O Presidente, Jair Bolsonaro, volta a recusar a obrigatoriedade da vacina e do passe sanitário de vacinação contra a covid-19.

No Brasil, já foram confirmados cinco casos da Ómicron, nomeadamente, três em São Paulo e dois em Brasília.

As escolas de samba continuam a preparar o carnaval com dúvidas sobre se a festa virá a acontecer.

