Covid-19: Reino Unido atinge maior número de casos diários em 2021

A nova variante Ómicron está a fazer disparar o número de infeções no Reino Unido, que atingiu o maior número diário de casos, desde o início do ano.

Num dia, o Reino Unido regista mais de 58 mil casos de covid-19, um máximo desde 9 de janeiro, quando estava em confinamento.

A nova variante explica o aumento de infeções.

Um estudo da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido revela que as vacinas de reforço dão uma proteção entre 70 a 75% contra a nova variante.

Nos Estados Unidos, para travar o aumento de infeções provocado pela Ómicron, as autoridades sanitárias apelam à população para tomar a dose de reforço e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças aprovou a da Pfizer para os jovens.

No Perú, ainda não há casos da variante Ómicronl, contudo, para impedir que isso aconteça e travar as infeções no Natal, os maiores de 18 anos são obrigados a apresentar um certificado de vacinação para entrar em locais públicos fechados.

Taiwan confirma os primeiros casos de infetados com a Ómicron: são pessoas que chegaram ao território, vindas do estrangeiro.

