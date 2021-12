Billie Eilish: "Teria morrido com covid-19, se não tivesse sido vacinada"

A cantora americana Billie Eilish revelou que teve covid-19 em agosto e diz ter a certeza que "teria morrido, se não tivesse sido vacinada".

Num programa de rádio de Howard Stern, a artista afirmou que a vacina contra a coronavírus é "incrível" e que salvou o irmão, os pais e os amigos de apanharem a doença.

Billie Eilish adianta que não se sentiu bem durante dois meses e que ainda sente alguns efeitos secundários do SARS-CoV-2.

"Quero que fique claro que é por causa da vacina que estou bem", disse.

"Eu acho que se não fosse vacinada, teria morrido porque foi mau", acrescenta.

Billie Eilish faz 20 anos no dia 18 de dezembro.

A cantora foi recentemente nomeada em sete categorias dos Grammy 2022, incluindo "álbum do ano", com Happier Than Ever, e "música do ano" pela faixa com o mesmo nome.

Em março deste ano, foi lançado um documentário, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", que retrata o lado mais íntimo da vida da cantora.

Através de imagens da infância, adolescência e da relação com os pais, conta a rápida ascensão da cantora que, aos 18 anos, venceu cinco Grammys.

Billie Eilish lançou a primeira música aos 14 anos e o álbum de estreia "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" editado em 2019 foi um dos mais vendidos nos Estados Unidos.

O documentário está disponível na plataforma de streaming Apple TV +.

A americana foi capa da Vogue britânica, em junho. Com uma mudança de visual - trocou o cabelo verde por loiro -, revelou que o corpo é a "insegurança mais profunda" que tem e que foi o motivo de uma depressão quando era mais jovem.

