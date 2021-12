Covid-19: Conselho de Ministros avalia novas medidas de restrição

O Conselho de Ministros está reunido esta quinta-feira para avaliar a necessidade de serem implementadas medidas de restrição adicionais para conter a propagação da variante Ómicron. O primeiro-ministro está em Bruxelas, mas já fez saber que admite o prolongamento das medidas após 9 de janeiro.

O primeiro-ministro considera que as medidas em vigor vão "seguramente" ser "prorrogadas, porque a 9 de janeiro não vamos estar em condições de [as] retirar".

O Governo anunciou, a 25 de novembro, novas restrições a vigorar até dia 9 de janeiro. Nessa altura, a nova variante da covid-19 não circulava ainda em Portugal e o Executivo considerava que as medidas seriam suficientes para controlar a pandemia.

Agora, o Conselho de Ministros está reunido para avaliar a necessidade de mais medidas, anúncio que será feito ainda esta quinta-feira, no final do encontro, pelas ministras da Presidência e do Trabalho, Mariana Vieira da Silva e Ana Mendes Godinho.

Em cima da mesa estará a possibilidade de decretar o uso obrigatório de máscara na rua, que o Governo está habilitado a fazer sem necessidade de recorrer à Assembleia da República.

SAIBA MAIS: