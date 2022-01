Catarina Martins critica falta de reforço das equipas de rastreio e vacinação

Em reação às medidas anunciadas pelo Governo, o Bloco de Esquerda destaca o encerramento das creches e ATLs. Catarina Martins diz que o Executivo aceito a sugestão do partido em apoiar as famílias.

Numa publicação feita no Twitter, a coordenadora do Bloco questiona ainda os restantes apoios e as outras medidas sugeridas. Lamenta ainda que a inexistência de reforços nas equipas de rastreio e vacinação, motivada pela "exaustão dos profissionais de saúde".

Na reunião do Conselho de Ministros, que foi antecipada para esta terça-feira, o primeiro-ministro anunciou uma antecipação do período de contenção que estava previsto arrancar na primeira semana de janeiro. Assim sendo, e a partir das 00h00 de 25 de dezembro, são estas as regras que estarão em vigor:

Teletrabalho obrigatório

Encerramento de creches e ATL (com apoio à família)

Encerramento de discotecas e bares (com apoios às empresas)

Redução de lotação nos estabelecimentos comerciais de uma pessoa / 5 m2

Aumento de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa

Teste negativo obrigatório para acesso a:

Estabelecimentos turísticos e alojamento local

Casamentos e batizados

Eventos empresariais

Espetáculos culturais

Recintos desportivos (salvo decisão da DGS)



Natal (24 e 25 dez) e Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan):

Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano

Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

SAIBA MAIS