Covid-19: um retrato dos cuidados intensivos do Hospital de São João

Dois anos depois do início da pandemia o que mudou? Estivemos nos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, onde chegam, sobretudo, doentes não vacinados.

Graças à vacinação, entram menos doentes com covid-19 no Hospital de São João. São, sobretudo, não vacinados ou com outras doenças associadas.

Esta terça-feira estavam internados nos intensivos 14 doentes.

Ao longo destes dois anos de pandemia, o médico Roberto Roncon e a sua equipa colocaram 90 doentes com covid 19 em ECMO (Oxigenação por membrana extracorporal).

Um número que é uma referência a nível europeu e que tem contribuído para uma nova abordagem nos doentes mais graves.

Perante uma nova variante potencialmente menos grave e algum desgaste pandémico, o intensivista considera que mais restrições poderão ser difíceis de explicar à população.

