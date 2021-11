Nas Maldivas, a batalha contra as alterações climáticas é uma questão de sobrevivência. O tempo está a esgotar-se no arquipélago do oceano Índico, que tem mais de mil ilhas. A subida do nível do mar deixará as Maldivas submersas até ao final deste século.

São três as ameaças que atingem a região:

o aumento da temperatura do mar está a matar os recifes de coral, que são uma importante parte do sistema marinho e protegem a costa da ilha;

a subida do nível do mar, que aumentou entre três e quatro milímetros só no último ano;

e, o mais urgente, o risco das ilhas serem arrastadas por tempestades e monções.

► VEJA MAIS: