O futuro do nosso planeta: porque é fundamental preservarmos as florestas?

O acordo alcançado hoje, em Glasgow, em que os líderes mundiais comprometeram-se a travar a desflorestação até 2030, vai permitir preservar as maiores florestas do mundo, essenciais para o controlo do efeito de estufa e aumento da temperatura.

Mas há muitos países para quem essa preservação é um desafio quase impossível.

Com as reservas de petróleo a esgotarem-se, e o mundo a caminhar para o fim do uso dos combustíveis fósseis, o Gabão está a apostar na indústria madeireira para ajudar a salvar a economia.

Como os outros países da África Central, que gerem a segunda maior floresta tropical do planeta a seguir à Amazónia, as autoridades locais estão a tentar preservar as florestas mas, ao mesmo tempo, têm outras preocupações que não podem ignorar.

O Gabão quer tentar manter, pelo menos 85% das florestas, nos próximos anos. O plano é apostar cada vez mais em métodos de utilização da madeira e de produção de derivados, que sejam mais rentáveis e menos poluentes.

O país está a cortar a mesma quantidade de madeira que cortava há 10 anos. Mas está a fazê-lo de forma mais sustentável e espera que as outras nações africanas lhe sigam o exemplo.

As florestas tropicais são essenciais para a qualidade do ar que respiramos. Absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, um dos gases mais poluentes e emitem oxigénio, ajudando a manter um equilíbrio imprescindível ao futuro do planeta.

