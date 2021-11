Nuno Severiano Teixeira, ex-ministro da Administração Interna e da Defesa e diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, admite que há uma crise migratória "que se poderá prolongar no tempo".

"Desta vez está a ser diferente porque não é uma rede privada, não é uma criminalidade organizada", diz, acrescentando que "pode prolongar-se no tempo".

A tensão está a aumentar na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia

As autoridades bielorrussas deram abrigo a parte dos migrantes que estavam junto à fronteira com a Polónia.

Estes migrantes foram encaminhados para um armazém logístico, enquanto os restantes continuam ao relento com temperaturas negativas, características desta altura do ano no leste da Europa.

A Polónia não tem permitido a entrada de nenhum migrante, legal ou ilegalmente.

