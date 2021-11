Era uma das reações mais aguardadas, numa altura em que a crise interna no CDS se intensifica. O antigo presidente do partido, Paulo Portas, critica duramente Francisco Rodrigues dos Santos e compara a atual direção a uma associação de estudantes.

No habitual espaço de comentário, na TVI, Paulo Portas garante que fará tudo para não sair do partido, mas não entende a decisão do conselho nacional de adiar o congresso para depois das legislativas.

Veja mais: