As eleições presidenciais brasileiras estão marcadas para domingo. Em Portugal, os espaços destinados a votos estão a ser preparados e devem receber cerca de 81 mil eleitores, como explica José Manuel Diogo, da Câmara de Comércio e Indústria luso-brasileira. As urnas no país abrem às 08:00 e encerram às 17:00 do dia 2 de outubro

A maioria, cerca de 45 mil eleitores brasileiros estão em Lisboa. Lula da Silva e Jair Bolsonaro lideram nas sondagens.