Eleições no Brasil: mais de 80 mil eleitores votaram em Portugal

Em Portugal votaram mais de 80 mil eleitores brasileiros. A afluência às urnas foi de tal forma intensa que, em Lisboa, o horário de votação foi alargado.

As vozes dos dois lados da rua misturam-se: de um lado os apoiantes de Bolsonaro que querem Lula da Silva na prisão; do outro os que defendem que a única coisa que Lula roubou foi o “coração” dos brasileiros. A bipolarização é mais do que evidente nos testemunhos de quem votou este domingo.

Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, as urnas abriram às 08:0 e a fila de espera era já longa. Uma afluência expressiva, que foi crescendo ao longo do dia. De tal forma, que o horário de votação acabou por ser alargado para que ninguém ficasse de fora.

Desde as últimas eleições em 2018, Lisboa duplicou o número de eleitores e é agora o maior colégio eleitoral fora do Brasil, com mais de 45 mil brasileiros aptos a votar.

No Porto, votam mais de 30 mil cidadãos – o que representa mais 110% do que há quatro anos. No Instituto Superior de Engenharia do Porto, a fila também foi engrossando ao longo do dia, mas as urnas fecharam à hora prevista.

Tanto no Porto, como em Lisboa, o confronto entre apoiantes de Lula da Silva e Bolsonaro fez-se de forma ruidosa, mas pacífica.

Muitos dos eleitores votam pela primeira vez em Portugal. Veem nestas eleições um momento de tudo ou nada para o Brasil.